Siirt'te Şiddetli Rüzgarın Sırasında Çatı Uçtu, Yol Kapandı
Siirt-Eruh kara yolunda etkili olan şiddetli rüzgar, bir bağ evinin çatısını savurarak yola düşmesine sebep oldu. Bu durum ulaşımın aksamasına yol açtı ve yol trafiğe kapandı. Çatı yoldan alındıktan sonra trafik akışı sağlandı.
Siirt'te uçan çatı yolu trafiğe kapattı
SİİRT - Siirt- Eruh kara yolunda şiddetli rüzgar çatıyı savurdu, yol trafiğe kapandı.
Siirt-Eruh kara yolu Botan Ilısu Barajı mevkiinde etkili olan şiddetli rüzgar, yol kenarında bulunan bir bağ evinin çatısını savurarak kara yoluna düşmesine neden oldu. Çatının yola düşmesi sonucu ulaşım aksarken, yol trafiğe kapandı. Çatı yoldan alınarak trafik akışı sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel