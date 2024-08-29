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Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü

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Siirt-Tillo çevre yolunda seyir halinde olan bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü motosikletten indikten sonra olay yerinden geçen polis ekipleri yangını yangın tüpüyle söndürdü.

Siirt'te seyir halindeyken motosiklette çıkan yangın, polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ç.T'nin kullandığı 34 TD 5090 plakalı motosiklet, Siirt- Tillo çevre yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, bunun üzerine yol kenarına çektiği motosikletten indi.

Bu esnada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, yangın tüpüyle müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

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