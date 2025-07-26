Siirt'te Saman Balyası Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Saman Balyası Yangını Kontrol Altına Alındı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çayırlı köyünde, açık alanda istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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