Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te sağanak ve dolu caddeleri suya buladı, yıldırım 2 katlı binanın damını vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te sağanak ve dolu caddeleri suya buladı, yıldırım 2 katlı binanın damını vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken Yeni Mahalle'de 2 katlı binanın damına yıldırım isabet etti ve damda hasar oluştu.

SİİRT'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.

Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı binanın damına ise yıldırım isabet etti. Binanın damında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi

Mahkemeye böyle getirildi! Suçlama korkunç
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem

Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakam

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek

İlkokullarda yeni dönem sinyali! Öğretmenler istemezse olmayacak
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti