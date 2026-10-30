Siirt'te sağanak ve dolu caddeleri suya buladı, yıldırım 2 katlı binanın damını vurdu

Siirt'te sağanak ve dolu caddeleri suya buladı, yıldırım 2 katlı binanın damını vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken Yeni Mahalle'de 2 katlı binanın damına yıldırım isabet etti ve damda hasar oluştu.
SİİRT'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.
Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı binanın damına ise yıldırım isabet etti. Binanın damında hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı