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Siirt'te pat pat kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Siirt'in Tillo ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Tarım aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Siirt'in Tillo ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Reşit Özer'in kullandığı tarım aracı, ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhakim Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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