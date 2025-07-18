Siirt'te Parkta Kavga: Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
Siirt'te iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.
SİİRT'te parkta iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Hayrettin Özgen Parkı'nda, gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel