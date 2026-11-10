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Siirt'te otomobilin özel bölmesinde 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu

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Siirt'te otomobilin özel bölmesinde 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu Haber Videosunu İzle
Siirt'te otomobilin özel bölmesinde 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin tabanındaki özel bölmede 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın taban kısmında tespit edilen özel bölmede 46 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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