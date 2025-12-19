Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

SİİRT'te, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolu, Siirt Adliyesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.