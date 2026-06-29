Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AR 799 plakalı otomobil, Akçalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Osman Ç. (21), Reşat Ç. (22) ve Sadık B. (20), ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay