Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

SİİRT'te refüje çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu Ebu Vefa Camii mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EF 3727 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde sıkışan 3 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı