Siirt'te Öğrencilerden Atasözleri ve Deyim Sergisi

Siirt'te öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında atasözleri ve deyimlerle ilgili yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açtı.

Mehmetçik İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri atasözü ve deyimleri sembolize eden maketler hazırladı.

Hazırlanan çalışmalar okul bahçesinde düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Okul müdürü Selami Eroğlan, Bakanlığın projesi doğrultusunda açılan serginin ilgi gördüğünü söyledi.

Sergide öğrencilerin atasözü ve deyimleri birbirinden güzel maketlere dönüştürdüğünü anlatan Eroğlan, "Deyimlerin somutlaştırılarak öğretilmesi çalışmasından dolayı öğretmen arkadaşlarımıza ve maketleri hazırlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerin yaptıkları maketlerle somutlaştırdıkları deyimler hayatları boyunca akıllarında kalacaktır." dedi.

Sınıf öğretmeni Songül Aktaş da sergiye katılan 47 öğrencinin yoğun bir hazırlık yaptığını söyledi.

Derste atasözleri ve deyimlere yönelik sıkça etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hem yaparak hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak adına böyle bir proje yaptık. Yaklaşık 1,5 ay hazırlık yaptık. Öğrencilerimiz ortaya çok güzel eserler çıkardı. Biz bunu 4. sınıfta da yapmayı düşünüyoruz. Amacımız bu dönemde her öğrencinin en az 100 deyimi kavramasını sağlamak."

Öğrencilerden Eylem Musa Yıldız da sergi için "attan inip eşeğe binmek" deyimini anlatan maket hazırladığını belirterek, sergilenen makete gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ömer Asaf Karademir de bu tür çalışmalarla deyim ve atasözlerini daha iyi kavradıklarını belirtti.