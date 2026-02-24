Haberler

Siirt'te öğrenci servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, öğrenci servisi minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Pervari-Beğendik beldesi kara yolunda meydana geldi. Celal T. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan servis minibüsü, istinat duvarına çarparak durabildi. Araçların şoförleri ile servisteki 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
