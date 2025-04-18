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Siirt'te Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Beyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Siirt'te Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Astsubay Beyhan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan, Siirt'te geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiş ve Bursa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verilmiştir.

Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan'ın (25) cenazesi, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Beyhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Beylik Mahallesi'ne getirildi.

Beylik Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Beyhan'ın yakınları ile Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Yağmur ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Beyhan'ın cenazesi Beylik Kabristanı'na defnedildi.

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Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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