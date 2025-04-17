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Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden askere veda töreni

Siirt'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden askere veda töreni
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Siirt'te motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan için tören düzenlendi. Törene çeşitli ilm müdürleri ve silah arkadaşları katıldı.

Siirt'te kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Mücahit Beyhan (25) için tören düzenlendi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, Beyhan'ın cenazesi, Müftülük görevlisince okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve Beyhan'ın silah arkadaşları katıldı.

Mücahit Beyhan'ın (25) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Siirt-Tillo çevre yolunda kontrolden çıkarak devrilmiş, ağır yaralanan Beyhan, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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