Siirt'te Motosiklet Kazası Kask Kamerasına Yansıdı

Siirt'te motosiklet sürücüsü, hatalı sollama nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybederek yola savruldu. Kaza anı kask kamerasına yansıdı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

SİİRT'te motosiklet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip yola savrulduğu kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç. yönetimindeki 56 ABC 417 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen otomobil sürücüsünü hatalı sollama yapması nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer Ç., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. )

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
