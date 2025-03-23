Siirt'te Mart Ayında Kar Yağışı
Siirt'in Eruh ilçesinde hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte lapa lapa kar yağdı. Günlerce süren güneşli havanın ardından gece sıcaklıkları sıfırın altına düştü ve ilçede kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar, evlerin çatıları ve yeşil alanları beyaza bürüdü.
Siirt'te mart ayında kar sürprizi
SİİRT - Siirt'te hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte Eruh ilçesinde lapa lapa kar yağdı.
İlçede günlerce süren güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel