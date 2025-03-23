Siirt'te Mart Ayında Kar Yağışı

Siirt'te mart ayında kar sürprizi

SİİRT - Siirt'te hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte Eruh ilçesinde lapa lapa kar yağdı.

İlçede günlerce süren güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.