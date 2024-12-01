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Siirt'te Mahsur Kalan Keçiye Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu

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Siirt'in Eruh ilçesinde dağlık alanda 2 gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerinin ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Mahmut Beytekin'e ait üç keçiden ikisi kurtarılırken, üçüncü keçiye ulaşmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu. Eruh Arama Kurtarma Ekibi, uzun süren çabaların ardından keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Siirt'te mahsur kalan keçiye nefes kesen kurtarma operasyonu

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine dağlık alanda 2 gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bilgili Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Mahmut Beytekin'in keçileri metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Köylülerinde yardımıyla mahsur kalan üç keçiden ikisi kurtarıldı. Ancak, yüksek bir yerde mahsur kalan üçüncü keçiye ulaşılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen Eruh Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri, iki gündür mahsur kalan keçiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti.

Siirt'te Mahsur Kalan Keçiye Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Güncel
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