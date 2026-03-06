Siirt'te Köy Muhtarının Uzun Namlulu Silahla Vurduğu Kişi Öldü

Haberler

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında köy muhtarının açtığı ateşle Sebahattin Batu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve muhtar gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

