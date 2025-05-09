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Siirt'te Kezer Çayı'nda Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Siirt'te Kezer Çayı'nda Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Siirt'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan 14 yaşındaki Mustafa Kaya için arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma, sağlık ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi.

SİİRT'te serinlemek için girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya (14) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Kezer Çayı'na giren Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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