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Siirt'te ileri düzey kardiyoloji tedavileri uygulanıyor

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde koroner anjiyografi, kalıcı kalp pili ve kateter ablasyonu gibi ileri düzey yöntemlerle hastalara hizmet sunuluyor. Bu sayede il dışı sevkler azalıyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde ileri düzey tanı ve tedavi yöntemleriyle hizmet veriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kardiyoloji Bölümü'nde koroner anjiyografi, girişimsel kardiyoloji, kalıcı kalp pili uygulamaları ile elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve kateter ablasyonu gibi ileri düzey tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Sunulan hizmetler sayesinde hastaların il dışındaki sağlık merkezlerine sevklerinde azalma yaşanıyor.

Kardiyoloji Bölümü'nde Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ve Uzman Dr. Ahmet Emir Ulutaş görev yapıyor. Ritim bozukluğu bulunan hastalara elektrofizyolojik çalışma ve kateter ablasyonu işlemleri uygulanırken, kalıcı kalp pili uygulamaları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Kardiyoloji Bölümü'nde bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncel teknolojiler kullanılarak hizmet veriliyor.

Kaynak: AA / Recep Çelik
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