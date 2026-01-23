Haberler

Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere ulaştırıldı

Güncelleme:
Siirt'in Eruh ve Kurtalan ilçelerinde kardan kapanan yollar nedeniyle hastalar, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastanelere ulaştırıldı. Acil durumlar için yapılan müdahaleler sonucunda kalp ve diyaliz hastaları hastaneye sevk edildi.

Eruh ilçesine bağlı Demirkaya köyünde 59 yaşındaki kalp hastası N.T'nin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Kurtalan ilçesinin Tosunbağı köyünde yaşayan 51 yaşındaki diyaliz hastası için İl Özel İdaresi ekipleri köyün yolunu ulaşıma açarak hastayı ambulansa ulaştırdı.

Her iki hasta da kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekipler, Baykan ilçesinin Ulaştı köyü yolunda karda mahsur kalan sağlık çalışanı F.K'yi de bulunduğu yerden kurtardı.

Öte yandan İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, Pervari ilçesinin Çemikari Yaylası mevkisinde kara saplanan minibüsü bulunduğu yerden kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
