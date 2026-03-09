Siirt'te kar nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerinde toplam 20 yerleşim yerinin yolları kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 12 ve Pervari'de 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.???????
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz