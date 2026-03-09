Siirt'te kar nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 12 ve Pervari'de 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.???????

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.