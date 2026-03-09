Haberler

Siirt'te kar nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerinde toplam 20 yerleşim yerinin yolları kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 12 ve Pervari'de 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.???????

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

