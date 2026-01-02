Siirt'te çatılardan düşen kar kütleleri araç ve iş yerlerinde hasara yol açtı

SİİRT'te binaların çatılarında biriken kar kütleleri düşerek park halindeki 1 araçta ve zemin kattaki 2 işletmede hasara neden oldu. Kar kütlelerinin düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kooperatif Mahallesi 1757'nci Sokak'ta dün akşam saatlerinde 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, olayda yaralanan ise olmadı. Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde ise 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, zemin kattaki 2 işletmenin sundurmasına düştü. İhbar üzerine her 2 bölgeye de polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yeni risk oluşmaması için çatılardaki kar kütlelerini tazyikli suyla temizledi. Kar kütlelerinin işletmenin çatısına düşme anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.