Siirt'te çatılardan düşen kar kütleleri araç ve iş yerlerinde hasara yol açtı
Siirt'te binaların çatılarında biriken kar kütleleri, park halindeki bir araca ve zemin kattaki iki işletmeye düşerek hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kooperatif Mahallesi 1757'nci Sokak'ta dün akşam saatlerinde 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, olayda yaralanan ise olmadı. Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde ise 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, zemin kattaki 2 işletmenin sundurmasına düştü. İhbar üzerine her 2 bölgeye de polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yeni risk oluşmaması için çatılardaki kar kütlelerini tazyikli suyla temizledi. Kar kütlelerinin işletmenin çatısına düşme anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
