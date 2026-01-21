Siirt'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kurtalan- Siirt çevre yolunun Sümer Mahallesi mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet ile 34 FFK 418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan B.B. (50), S.B. (45), A.İ. (30) ve M.G. (32) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.