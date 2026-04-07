Siirt'te bir araçta 8 papağan ele geçirildi

Siirt'te gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda, bir araçta 8 jako türü papağan ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve papağanlar koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sağırsu yol kontrol noktasında Şırnak istikametinden gelen bir araçta yapılan aramada, yolcu B.Ç'ye ait kafeslerde Afrika kökenli olduğu değerlendirilen 8 jako türü papağan ele geçirildi.

Papağanlar Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
