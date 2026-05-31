Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Siirt-Tillo Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz