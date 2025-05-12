Siirt'te Hemşireler Günü Coşkuyla Kutlandı
Sağlık-Sen Siirt Şubesi, Hemşireler Günü'nü kutlamak amacıyla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşireleri ziyaret etti ve onlara karanfil dağıttı. Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, hemşirelerin özverili çalışmalarını vurguladı.
Siirt'te Hemşireler Günü kutlandı.
Sağlık-Sen Siirt Şubesi üyeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret etti.
Hemşirelerin bu anlamlı gününü kutlayan sendika üyeleri, onlara karanfil dağıttı.
Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel