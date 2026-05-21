Siirt Hastanesi'nde çamaşırhanede yangın korkusu

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çamaşırhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında bulunan çamaşırhane bölümünde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, havalandırma sistemi ve koridorlardan bazı bölümlere yayıldı. Yangın güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle hastanede alarm sirenleri çaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ana binaya ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

