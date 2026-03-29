Siirt'te gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı

Siirt çevresinde beklenen yağışlar için gök gürültülü sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. Vatandaşlar çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün saat 20.00 ile yarın 22.00'e kadar Siirt çevrelerinde beklenen yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, alçak rakımlı bölgelerde sel ve su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Takıma geri döndü! A Milli Takım'ın Kosova maçı 11'inde değişiklik

Takıma geri döndü! Kosova maçımızın 11'inde değişiklik
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...

KYK yurdunda mide bulandıran olay! Yangın merdiveninden girip...
AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

Ak Parti'li İnan Özgür Özel'e meydan okudu: Yüreğin yetiyorsa...