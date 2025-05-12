Siirt'te Gençler İçin Kitap Fuarı Açıldı

Siirt'te "Gençler okusun diye" temasıyla düzenlenen 11. Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuara, yaklaşık 50 yazar ve 100 yayınevi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, fuarların bilgiyle yoğrulmuş bir neslin inşasına katkı sağlamanın yanı sıra kentin kültürel kimliğini de güçlendiren bir vizyonun yansıması olduğunu söyledi.

Siirt'te düzenledikleri kitap fuarlarının istikrarla devam eden geleneksel bir organizasyon haline geldiğini ifade eden Kızılkaya, "Bu sene kitap fuarımızı 12-18 Mayıs'ta 19 Mayıs'ın arifesinde gençlerimize ithafen 'Gençler okusun diye' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle binlerce kitapseveri aynı çatı altında buluşturacağız." dedi.

Öğrencilere hediye kitap çeklerinin dağıtılacağını, onların istedikleri kitaplara ulaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kızılkaya, böylece okuma alışkanlıklarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kızılkaya, bu fuarı yalnızca bir kitap etkinliği değil aynı zamanda bilgiyle aydınlanan bir gelecek için çıkılan bir kültür yolculuğu olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Siirt, binlerce yıllık tarihi geçmişi, kültürel zenginliği ve bilgiye verdiği değerle her zaman okuyan bir şehir olmuştur. Bu fuar, şehrimizin bu kadim ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak açısından büyük önem taşımaktadır. Kitap, sadece bireysel gelişimin değil, toplumsal barışın, dayanışmanın, birlikte yaşamanın ve ortak değerlerde buluşmanın da temelidir. Kitap fuarı, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin zihin dünyasını zenginleştirmesi için önemli bir fırsattır. Bu fuarın, yeni şairlerin, yazarların ve fikir insanlarının ortaya çıkmasına da vesile olacağına inanıyoruz."

Vali Kızılkaya, bir hafta sürecek fuara bütün kitap dostlarını beklediklerini belirtti.

Daha sonra İl Müftüsü Şakir Pinal'in okuduğu dua ile fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.