Siirt'te fırtınadan devrilen direk fıstık ağaçlarının üstüne düştü

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesi şiddetli fırtınadan etkilen iletişim operatörü direği, fıstık ağaçlarını üstüne devrildi.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Tosuntarla köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle iletişim direği yerinden sökülerek Celal Beyhan isimli köylünün tarlasına devrildi. Tarladaki onlarca fıstık ekili ağaçlar, devrilen direğin etkisiyle zarar gördü. Devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.