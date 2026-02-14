Haberler

Siirt'te fırtına ve sağanak çadırları yıktı: 20 kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle hayvancılık yapan ailelerin barınakları zarar gördü. Ekipler, 20 kişiyi güvenli alanlara tahliye etti.

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışta hayvancılıkla uğraşan ailelerin barınak ve çadırları zarar gördü. Ekipler tarafından 20 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Havel Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle, hayvancılık ile geçimini sağlayan ailelerin kaldığı çadır ve barınakları yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 4 arama kurtarma teknisyeni ve 2 müdahale aracı, jandarmadan 4 personel ve 1 araç, emniyetten 4 personel ve 1 araç, UMKE'den 3 personel ve 1 araç, belediyeden 5 personel, 1 iş makinesi ve 1 traktör sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 20 kişi güvenli şekilde tahliye edilerek, sağlık kontrolü için Baykan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, tahliye edilenlerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kaymakamlık ve belediye tarafından uygun alan temini için çalışma başlatılırken, AFAD tarafından ise tünel tipi çadırların temini için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama