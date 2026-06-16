Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Siirt'te bir evde demir doğrama ve montaj işi yapan 20 yaşındaki Uğur E., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Doğan Mahallesi'nde bir evde demir doğrama ve montaj işi yapan Uğur E. (20), elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Uğur E. ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik