Siirt'te el freni çekilmeyen otomobil Botan Çayı'na düştü

Siirt'te el freni çekilmeyen bir otomobil, park edildiği yerden hareket ederek Botan Çayı'na düştü. İhbar üzerine dalgıç ekipleri aracı bulmak için bölgeye sevk edildi ve araç sudan çıkarıldı.

Merkez Zorkaya köyünün Botan Çayı havzasındaki feribot iskelesine park edilen 34 KH 8054 plakalı otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti.

Eğim nedeniyle hızlanan araç çaya düşerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla halat bağlanan otomobil, sudan çıkarıldı.

Araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
