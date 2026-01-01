Haberler

Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

Güncelleme:
Siirt'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik, resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşlerin kapalı olacağını açıkladı.

Siirt'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi, buzlanma ve don olaylarının artmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde resmi ve özel eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, 0-6 yaş arası çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile engelli, malul ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verilmişti.

