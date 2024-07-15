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Siirt'te düğün konvoyu çevre yolu kapattı

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Siirt'te düğün konvoyu, çevre yolunda araçlarını durdurarak havai fişek attı ve halay çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SİİRT'te düğün konvoyundaki bir grup, araçlarıyla kapattıkları çevre yolunda havai fişek atıp halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kentte, dün gece bir düğünün ardından konvoy yapan grup, çevre yolunda durarak, yolu trafiğe kapattı. Gruptakiler, daha sonra araçlarından inip havai attı, bir süre halay çekti. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti. Trafik normale dönerken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Siirt Trafik Yaşam Güncel Haberler

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