Siirt'te devrilen cipin sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir cipin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen cip, Kayabağlar beldesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel