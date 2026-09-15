Siirt'te çiftçiler devletin fide desteğiyle tarımsal üretime katkı sunuyor

Siirt'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi kapsamında hibe desteğiyle 60 bin 133 sertifikalı sebze fidesi dağıtılan çiftçiler, elde ettikleri ürünlerle tarımsal üretime katkı sunuyor.

TAKE Projesi kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce finanse edilen "2026 Yılı Siirt Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" ile Siirt merkez, Kurtalan, Tillo, Pervari ve Eruh ilçelerinde 71 üreticiye yüzde 75 hibeli 17 bin domates, 17 bin biber ve 26 bin 133 patlıcan fidesi dağıtıldı.

Mayısta çiftçiler tarafından yaklaşık 30 dekarda toprakla buluşturulan fideler, büyük emekle yetiştirildi.

Üretim alanlarından yaklaşık 125 ton ürün elde etmeleri beklenen çiftçiler, hem aile bütçelerine hem de tarımsal üretime katkı sunuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de üretim sürecini yakından takip etmek için ziraat mühendisleriyle inceleme yaptığı tarlalarda üreticilerle bir araya geliyor.

Şanverdi, Kezer Çayı eteklerindeki sebze bahçelerinde başlayan hasatta da üreticilere eşlik etti.

"Bölgemizde sebzeciliği geliştirmeye çalışıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Şanverdi, AA muhabirine, mayısta çiftçilere dağıtılan fidelerde hasat döneminin başladığını söyledi.

Sebzeciliğin geliştirilmesi amacıyla kentte çalışmalar yürüttüklerini belirten Şanverdi, "Siirt, bölge illeri arasında sebzecilik açısından önemli bir yere sahiptir. Bizler de kurum olarak bölgemizde sebzeciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilerimize sebzeciliği geliştirmek için 60 binden fazla fide dağıttık. Özellikle patlıcan, biber ve domates bölgemizde iyi verim vermekte." dedi.

Şanverdi, projeleriyle amaçlarının sertifikalı fide kullanımını yaygınlaştırmak ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fideleri yüzde 75 hibe ile verdik. Siirt, iklimi ve toprak şartları itibarıyla bölgede önemli bir sebzecilik alanıdır. Bakanlığımızın destekleriyle bölge çiftçimizi destekleyerek, üreticilerin buradan elde ettikleri ürünlerle hem geçimlerini sağlamalarına hem de ilimiz ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz."

"Destekleri artırarak devam ettireceğiz"

Çiftçilerin bölgede domates, biber ve patlıcan üretimine yöneldiğini vurgulayan Şanverdi, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında dağıtılan fidelerden yaklaşık 90 ile 125 ton arasında ürün bekliyoruz. Projeyle hem ilimizin yaş sebze ihtiyacını karşılamak hem de üreticilerimizin ürünlerini komşu illere göndererek üretimden daha fazla pay almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleri artırarak devam ettireceğiz."

Projeden faydalanan üreticilerden Berhem Dörtbudak da ailesiyle yaklaşık 20 dönüm tarlada domates, biber ve patlıcan yetiştirdiğini belirtti.

Destekle aldıkları fidelerin önemine değinen Dörtbudak, "Kesintisiz yağışlardan dolayı üretime bu sene geç başladık ama verimimiz iyi. Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan fidelerden çok daha yüksek verim alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dörtbudak, desteklerin her yıl sağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA