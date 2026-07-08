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Siirt'te su seviyesi yükselen çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı

Siirt'te su seviyesi yükselen çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı
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Siirt'te Kezer Çayı'nda baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 18 yaşındaki Muhammed E., AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin koordinasyonuyla bir kum ocağına ait ekskavatör yardımıyla kurtarıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesiyle çayda mahsur kalan genç ekskavatör yardımıyla kurtarıldı.

Kezer Çayı Florya mevkisinde bulunan Muhammed E. (18), baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, bölgedeki bir kum ocağına ait ekskavatörle ulaştığı Muhammed E, kıyıya çıkarıldı.

Muhammed E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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