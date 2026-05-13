Haberler

Siirt'te Bilim ve Sanat Şenliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te öğrencilerin projelerinin yer aldığı "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Siirt'te öğrencilerin projelerinin yer aldığı "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Merkez Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından, Siirt Üniversitesi Bilim Topluluğu, Siirt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Topluluğu ile diğer paydaş kurumların desteğiyle düzenlenen şenlikte, öğrencilerin geri dönüşüm, teknoloji, resim, sosyal bilimler ve kimya alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Siirt Üniversitesi Bilim Topluluğu üyesi Harun Günbat, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Günbat, "Üniversitenin destekleriyle kimya ve diğer alanlarda etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrenciler, çalışmalarıyla birbirinden güzel eserler ortaya koydu. Bu tür çalışmalarla çocukların bilime olan merakını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi