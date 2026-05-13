Siirt'te Bilim ve Sanat Şenliği

Siirt'te öğrencilerin projelerinin yer aldığı "Bilim ve Sanat Şenliği" düzenlendi.

Merkez Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından, Siirt Üniversitesi Bilim Topluluğu, Siirt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Topluluğu ile diğer paydaş kurumların desteğiyle düzenlenen şenlikte, öğrencilerin geri dönüşüm, teknoloji, resim, sosyal bilimler ve kimya alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Siirt Üniversitesi Bilim Topluluğu üyesi Harun Günbat, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Günbat, "Üniversitenin destekleriyle kimya ve diğer alanlarda etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrenciler, çalışmalarıyla birbirinden güzel eserler ortaya koydu. Bu tür çalışmalarla çocukların bilime olan merakını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.