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Siirt'te bıçaklı saldırıda ölüme 4 tutuklama

Siirt'te bıçaklı saldırıda ölüme 4 tutuklama
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Siirt'te 27 Mayıs'ta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Özgür Bozan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

SİİRT'te, bıçaklı saldırıya uğrayan Özgür Bozan'ın (42) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs'ta, Karakol Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'ndeki GAP Taksi mevkisinde meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Özgür Bozan, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bozan, kurtarılamadı. Bozan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip ardından toprağa verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda; şüpheliler K.K., A.Y., H.K. ve A.Y.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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