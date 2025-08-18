Siirt'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 30 yaşındaki S.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güres Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, 30 yaşındaki S.G. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.