Siirt'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Siirt'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güres Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, 30 yaşındaki S.G. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.