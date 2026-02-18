Haberler

Siirt'te aracın aks ve şaftında 5 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde, yabancı uyruklu bir sürücünün aracında 5 kilo 300 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir aracın aks ve şaftına gizlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Veyselkarani beldesinin girişindeki uygulama noktasında yabancı plakalı bir aracı durdurdu.

Arama yapılan aracın aks ve şaftının içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 5 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu araç sürücüsü F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
