Siirt'te 330 küçükbaş hayvan çalma olayında 2 şüpheli tutuklandı

SİİRT'te 330 küçükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Merkeze bağlı Aktaş köyü Başur Köprüsü mevkisinde, 15 Kasım'da M.Ş.T.'ye ait 330 küçükbaş hayvan çalındı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait 18 kameradan 22 saatlik görüntü analizi ve olay yerinde yapılan detaylı incelemelerle, şüpheliler tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, çalınan hayvanlarla birlikte Kışlacık köyündeki kırsal alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve D.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.