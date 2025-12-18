Siirt'te karla mücadele

SİİRT'in Pervari ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Pervari-Van/Çatak bağlantısını oluşturan grup köy yolunun kapanmaması için İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sürüyor.

Pervari ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 10 köyün ulaşımını sağlayan ve aynı zamanda Pervari-Van/Çatak bağlantısını oluşturan grup köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Sayın Valimiz Kemal Kızılkaya'nın talimatları ve direktifleri doğrultusunda Pervari ilçemizde yoğun bir mesai yürütmekteyiz. Şu ana kadar kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Bu yolu kullanacak olan sürücülerimizin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz" dedi.