Siirt İl Sağlık Müdürü Hastaneyi Ziyaret Etti
Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu ve hasta yakınlarıyla görüşerek tedavi süreçlerini değerlendirdi.
Siirt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemede bulundu.
Hacıoğlu, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ile hastanede yatan hasta ve yakınlarıyla görüştü.
Hastanedeki tedavi ve bakım süreçlerini yerinde inceleyen Hacıoğlu, Başhekim Kaynak'tan çalışmalarla ilgili bilgi alındı.???????
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel