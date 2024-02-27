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Siirt Belediyesi Camilerde Temizlik Çalışması Yaptı

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Siirt Belediyesi, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edildi ve çeşitli temizlik işlemleri yapıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, temizlik çalışmalarının diğer camilerde de devam edeceğini belirtti.

Siirt Belediyesi tarafından camilerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki camilerde temizlik çalışması yürütüldü.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için cami içerisinde bulunan halılar dezenfekte edilip, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayans ve bahçe temizliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, vatandaşların ramazan ayında rahat, huzurlu ve daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için temizlik çalışmalarının kent genelindeki diğer camilerde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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