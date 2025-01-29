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Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Uzaklaştırıldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezasına çarptırılması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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