Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Türk Kızılayın "İklim Dostu Kampı"nda gençlerle buluştu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türk Kızılayın Heybeliada'daki kamp alanında liselilere yönelik düzenlediği "İklim Dostu Gönüllüler Kampı"nın kapanış programında gençlerle bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, kamp alanını gezerek gençlerin yürüttüğü çevre temalı faaliyetler hakkında bilgi alan Ağırbaş, geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan üretimleri inceledi.

Ağırbaş, programda yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi'nin temellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde atıldığını hatırlatarak, "Bugün Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler tarafından küresel düzeyde benimsenen Sıfır Atık Hareketi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin güçlü vizyonu ve kararlılığı sayesinde tüm dünyaya yayılan bir çevre bilinci dönüşümüne öncülük etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarından itibaren çeşitli kamplarda edindiği deneyimlere değinen Ağırbaş, kariyer yolculuğunu, sivil toplum çalışmalarını ve çevre bilinci konusundaki duyarlılığını öğrencilerle paylaştı.

İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinden birinde bulunan meslek lisesinden mezun olduğunu belirten Ağırbaş, lise yıllarında arkadaşlarıyla kurduğu "Liseli Girişimciler Kulübü"nün kısa sürede ülke genelinde bir harekete dönüştüğünü anlattı.

Dünyada, temiz suya ulaşamadığı için hayatını kaybeden çocuklar olduğunu belirten Ağırbaş, "Başka bir yerde ise açlıkla mücadele eden insanlar var. Bizler yapay zekayı, kuantum teknolojisini konuşurken, bu adaletsiz tabloyu da düşünmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Sıfır Atık Vakfının gençlere yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiği bilgisini paylaşan Ağırbaş, Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde lise öğrencilerine özel, çevre ve iklim odaklı eğitim programı başlattıklarını açıkladı.

Konuşmasının ardından kamp liderlerine, eğitimcilere ve gençlere teşekkür eden Ağırbaş, kamp boyunca sergilenen çalışmaların umut verici olduğunu söyleyerek, Türk Kızılay ailesine gençlere sundukları bu değerli imkan için teşekkür etti.

Ağırbaş, kapanış seremonisinde yer alan "Veda Sokağı" bölümünde kamp ateşini yakarak gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.