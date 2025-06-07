Sierra Leone'de 34 Milyon Avroluk Güneş Enerjisi Projesi

Sierra Leone'de 34 Milyon Avroluk Güneş Enerjisi Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sierra Leone, kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak için 34 milyon avroluk 'Salone Off-grid Renewable Energy Acceleration Initiative' (SOGREA) projesini hayata geçirecek. Proje, 2027 yılına kadar 5,2 megavatlık güneş enerjisi mini şebekeleri kurmayı hedefliyor.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'nin, kırsal bölgelerde elektrik erişimini artırmak amacıyla 34 milyon avroluk bir güneş enerjisi projesi hayata geçireceği bildirildi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Avrupa Birliği'nin (AB) Sierra Leone Büyükelçisi Jacek Jankowski ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede 34 milyon avroluk "Salone Off-grid Renewable Energy Acceleration Initiative" (SOGREA) adlı projenin ön çalışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Bio, görüşmede yaptığı açıklamada, projeyi kapsayıcı kalkınma açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

"Enerjiyi halka ulaştırmak temel bir ihtiyaç. Bu proje, ortaklarımızla olan güven ilişkimizin bir göstergesi." ifadelerini kullanan Bio, enerji düzenlemeleri için gerekli yasal zeminin oluşturulacağını kaydetti.

AB, Sierra Leone Hükümeti ve Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisinin (UNOPS) işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, 2027 yılına kadar ülke genelinde 5,2 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine sahip mini şebekeler kurulacak.

Yaklaşık 60 kırsal yerleşim yerindeki 25 bin hane ve 2 bin 800 işletmenin temiz ve sürekli elektriğe kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kurban kesimi sırasında korkunç olay! 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.